Groningen Swim Challenge brengt 210.000 euro op voor onderzoek naar kanker

Het was alweer de zesde editie van de zwemtocht voor het goede doel. De estafettezwemmers doken zaterdagochtend in alle vroegte in Zoutkamp het water in voor hun tocht naar de stad. De eerste deelnemers zwommen rond 17.00 uur de Oosterhaven in Groningen binnen.



De zwemtocht bracht in totaal 210.000 euro op. Dat geld gaat naar het UMCG Kanker Research Fonds.

Foto: Rieks Oijnhausen