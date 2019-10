Groninger kunstenaar wint tv-show Sterren op het Doek: 'Dit is hoe ik mijzelf gaarne zie'

In het programma portretteren drie kunstenaars een bekende Nederlander. De BN’er kiest vervolgens het mooiste schilderij uit en neemt het mee naar huis. Dinsdagavond zagen zo’n 963.000 kijkers het jurylid van De slimste mens lang twijfelen.



,,Dit doek is hoe ik mijzelf gaarne zie’’, zei Van Rossem over het werk van Nijenhuis. ,,Ik vind het fijn dat ik hier ben afgebeeld als gewichtige, oude man. Vol zelfvertrouwen kijk ik de wereld in. Het is een trapje beter nog dan ik over mijzelf denk.’’



Nijenhuis was overigens niet de enige Groninger die deelnam aan Sterren op het Doek. Kunstenaar Carolien van Olphen deed ook mee. Haar werk gaat niet met Van Rossem mee naar huis, maar wordt geveild voor het goede doel.



Voor het werk van Van Olphen staat de teller momenteel op 801 euro. Op het portret van de derde deelnemer, Jissel Kerkstra, is liefst 2.500 euro geboden bij de online veiling.