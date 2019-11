Groninger Bodem Beweging verspreidt jubileumeditie krant ook in Den Haag

Vrijwilligers van de Groninger Bodem Beweging verspreiden op woensdag 6 november een jubileumeditie van hun eigen krant. De organisatie bestaat tien jaar, dus daarom is de oplage verdubbeld – van 100.000 naar 200.000 exemplaren – en wordt de krant ook in Den Haag en omstreken verspreid.

Om tien uur ’s ochtends ontvangen de Tweede Kamerleden van de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat een stapel kranten. Ook de ministerraad en de Eerste Kamer krijgen een exemplaar overhandigd.



De krant van de Groninger Bodem Beweging verschijnt drie keer per jaar en komt normaal gesproken uit in een oplage van 100.000 exemplaren. Het werk wordt verspreid over een groot deel van de provincie Groningen. In de krant wordt ruimschoots aandacht besteed aan het gaswinningsdossier middels interviews, columns en dilemma’s.