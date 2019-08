Groninger Archieven zet bouwpakket voor maquette stationsgebouw online

Groninger Archieven heeft op de website een maquette van het stationsgebouw in Groningen gezet. Liefhebbers kunnen het pdf-bestand downloaden en de maquette van het stationsgebouw in elkaar zetten.

Het bouwpakket werd in 1996 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het stationsgebouw ontworpen in opdracht van NS-stations Groningen en Noord-Drenthe. Het bouwpakket werd toentertijd verspreid via de NS-kiosken en is nu dus online verkrijgbaar.



Het hoofdstation van Groningen werd woensdag door NS-reizigers verkozen tot mooiste station van Nederland. Reizigers konden sinds eind juli stemmen op hun favoriete station.