Groningen telt 36 rookvrije sportverenigingen

Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van september vorig jaar: toen telde ons land nog 550 rookvrije buitensportterreinen.



De stijging is mede te danken aan de steun van sportbonden en gemeenten. Ook is het maatschappelijke draagvlak voor rookvrije terreinen, waaronder sportterreinen blijvend hoog, zegt De Rookvrije Generatie. Maar liefst 84 procent van de Nederlanders wil dat sportterreinen waar kinderen komen rookvrij zijn, zo blijkt uit het maandag verschenen draagvlakonderzoek in opdracht van de Alliantie Nederland Rookvrij.



Ruim 389 voetbalclubs in Nederland zijn geheel of gedeeltelijk rookvrij. Maar hockey is relatief gezien het hardst op weg: met 184 clubs is meer dan de helft van alle hockeyclubs geheel of gedeeltelijk rookvrij. De meeste rookvrije sportclubs bevinden zich in Zuid-Holland (188), Noord-Holland (180) en Gelderland (136).