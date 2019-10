Overleden persoon aangetroffen in vijver Radiumstraat Vinkhuizen

Het lichaam werd rond 09.00 uur aangetroffen. De politie heeft de omgeving van de vijver tussen de Metaalflat en de ringweg in Groningen afgezet, en is momenteel bezig met een onderzoek. Wat de doodsoorzaak precies is, is nog niet bekend.

In het water tussen de Metaalflat en de ringweg in Groningen is zaterdagochtend rond 9 uur het lichaam van een man gevonden.

(Foto: Raymond Bos).