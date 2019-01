Groningen krijgt weer een nieuwe woontoren bij Korreweg

Het voorontwerp van de woontoren is al goedgekeurd door de welstandscommissie van de gemeente. Architect KAW Architecten gaat het plan nu verder uitwerken. Volgens Lefier moet de bouw van begin 2020 starten. Alle appartementen worden aardbevingsbestendig en gasloos gebouwd.



De woontoren komt op de plek waar eerst een school stond, vlakbij de Gerrit Krolbrug. Een deel van het gebouw wordt vier woonlagen hoog. Het pand loopt door in een toren van 13 verdiepingen hoog. De twee- en driekamerappartementen worden tussen de 50 en 80 vierkante meter groot. De gemiddelde huurprijs wordt ongeveer 593 euro.



Betaalbare woningen

Lefier speelt met de nieuwe toren in op de afspraken die ze hebben gemaakt met de gemeente om meer betaalbare huurwoningen aan te bieden. “Met de gemeente hebben we afspraken gemaakt om fors te blijven investeren in betaalbare huurwoningen. Met de bouw van deze 124 appartementen maken we weer een mooie stap”, zegt Pieter Witzenburg, directeur vastgoed van Lefier.



De nieuwe bewoners hebben in de Korrewegwijk scholen en winkels binnen handbereik. Het complex heeft een mooie ligging aan het Van Starkenborghkanaal. De strook aan de oostzijde van het gebouw wordt ingericht als ecozone. Langs het water komt een openbare toegankelijke strook.