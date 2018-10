Groningen krijgt vooral ‘gewone zwarte pieten’

Als Sinterklaas eind november voet aan wal zet in de stad Groningen, wordt hij vooral vergezeld door gewone zwarte pieten. Dat laat de organisator van de intocht weten in het Dagblad van het Noorden.

Tijdens de intocht zullen er ook roetveegpieten zijn, maar het is niet bekend hoeveel van de 120 pieten dat zullen zijn. “Dat heeft ook te maken met de voorkeur van de pieten zelf. Er is meer animo voor zwarte piet dan voor de roetveegpiet”, aldus Harrie van Ham, voorzitter van organisator Vereeniging voor Volksvermaken, in de krant.



Van Ham laat wel weten de ontwikkelingen in de samenleving en het landelijke beleid te volgen. De vereniging heeft echter niet de behoefte om voorop te lopen als het om de pieten gaat.



De organisatie van de landelijke intocht liet eerder weten alleen nog maar roetveegpieten in te zetten. Dit zorgde voor ophef en daarom liet de NTR weten dat er ook geheel zwarte pieten zullen meelopen.