Groningen krijgt ‘piekopvang’ voor internationale studenten

Om nieuwe internationale studenten in Groningen te kunnen huisvesten, komt er een 'piekopvang' in de Esdoornflat en in The Village aan de Peizerweg in de stad. Als beide locaties vol zijn, kunnen de studenten terecht in de noodopvang aan de Metaallaan, zo meldt de gemeente.

Volgens de gemeente is er bij de start van het studiejaar in september sprake van een piek in de vraag naar kamers: nieuwe internationale studenten komen aan, terwijl afgestudeerde studenten vaak nog niet uit hun kamers vertrokken zijn. Om te voorkomen dat de internationale studenten nergens terecht kunnen, heeft de gemeente voor deze drukke periode ‘piekopvang’ geregeld.



Daarbij gaat het om 120 gemeubileerde kamers in de Esdoornflat en 80 bedden in The Village. Als deze twee locaties vol zijn, wordt de noodopvang aan de Metaallaan 255 ingezet met honderd bedden



Volgens de gemeente is nog niet te zeggen hoeveel internationale studenten er volgend jaar in Groningen komen studeren. Studenten uit de EU hebben nog tot 1 september de tijd om zich aan te melden en bovendien melden veel studenten zich bij meerdere universiteiten en hogescholen aan. Zij maken pas een definitieve keuze als zij weten dat zij zijn toegelaten.



Deze piekopvang is tot stand gekomen dankzij het convenant Studenten- en Jongerenhuisvesting in Groningen 2019-2022. Dat is gesloten door de gemeente Groningen, De RUG, de Hanzehogeschool, de Groninger Studentenbond, Stichting Studentenhuisvesting, Erasmus Studenten Network en enkele woningcorporaties.