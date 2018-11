Groningen krijgt historisch museum

Wat er exact in het Historisch museum te zien zal zijn, is nog niet bekend. Begin volgend jaar moet er een plan van aanpak liggen, waarin dan ook staat hoe de programmering er op hoofdlijnen uit komt te zien.



Sowieso komt er een vaste expositie, maar ook culturele instellingen en andere musea uit Groningen krijgen de mogelijkheid thema’s te presenteren. Ook bezoekers kunnen meedenken over de programmering van het museum.



Drs. Nicolette Bartelink is aangesteld als Kwartiermaker. Samen met de betrokken musea en organisaties gaat ze een plan van aanpak ontwikkelen.