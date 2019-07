Groningen krijgt ook centrale vuurwerkshow, mogelijk bij Groninger Museum

Het is de bedoeling dat Groningen dan net als andere wereldsteden (foto boven: New York) een plek krijgt waar iedereen gezamenlijk kan kijken naar prachtig vuurwerk. Volgens het Dagblad van het Noorden, dat dit donderdag meldt in haar papieren editie, kan het centraal afsteken van het vuurwerk uiteindelijk een alternatief worden voor het zelf afsteken van vuurwerk.

Maar burgemeester Peter den Oudsten heeft niet de illusie dat het zelf afsteken van het vuurwerk onmiddellijk verleden tijd zal zijn. Hij hoopt dat de centrale vuurwerkshow wel bij zal dragen aan een cultuurverandering, waarbij mensen het uiteindelijk leuker vinden om samen naar de vuurwerkshow te gaan dan om in de eigen straat vuurwerk af te steken.

Maar volgens de burgemeester kan het wel jaren gaan duren voordat deze gewenste cultuurverandering ook daadwerkelijks zal zijn gerealiseerd, aldus de burgemeester hetgeen het Dagblad.