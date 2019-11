Groningen is door UNESCO benoemd als Learning City

Binnen het netwerk van UNESCO wisselen 260 steden uit de hele wereld met elkaar kennis uit over uitdagingen en oplossingen op het gebied van onderwijs, innovatie, inclusie en duurzaamheid. Volgens wethouder Carine Bloemhoff kan de gemeente haar eigen kennis ontwikkelen door wereldwijd de samenwerking te zoeken en expertise uit te wisselen.



Breed gedragen

Volgens UNESCO heeft Groningen veel te bieden waar het gaat om innovatieve oplossingen voor grootstedelijke problematiek. Daarnaast ging het volgens de organisatie om een breed gedragen aanvraag voor het netwerk. Zo hebben een docent uit het basisonderwijs die met zijn klas de app Spacetime Layers ontwikkelde, onderwijsinstelling Noorderpoort, de gemeente en een lid van de Unesco-jongerencommissie de handen ineen geslagen om toegelaten te worden door het netwerk. ​​​​​​​



Spacetime Layers

De eerste innovatie die door Groningen in het Learning City netwerk wordt ingebracht is Spacetime Layers, de app die ontstond in een Groningse basisschoolklas. Spacetime Layers is een platform dat educatie en cultuur verbindt via een interactieve kaart, waarop bijvoorbeeld scholen en culturele instellingen zelf hun kaartlagen kunnen beheren.



De komende tijd gaan meerdere partijen in Groningen aan de slag om te kijken welke kansen het nieuwe netwerk biedt.