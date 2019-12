Groningen heeft sinds maandag weer een warenhuis met 45 winkeliers

Op Warenhuis Groningen (warenhuis.groningen.nl) kun je namelijk online zien welke producten je bij lokale winkeliers kunt kopen én ze dezelfde dag nog via Dropper laten bezorgen. “Dit concept is uniek in Nederland en misschien wel in de wereld. Ik ben er ontzettend blij mee”, zei wethouder Paul de Rook maandagavond tijdens de lancering bij Laif en Nuver op de Vismarkt.



Er zijn al 45 winkeliers die zich hebben verenigd in Warenhuis Groningen. Drijvende kracht achter het nieuwe concept is de Groningen City Club, in samenwerking met Marketing Groningen. Zij kwamen vorig jaar bij Startup in Residence, een programma van de gemeente Groningen, in contact met Michiel Vos van de startup Zupr. Hij had een manier gevonden om online zichtbaar te maken in welke winkels bepaalde producten te krijgen zijn. Dat is belangrijk, want volgens Vos is het voor kleinere retailers lastig om online te concurreren met grote online spelers. “Met Warenhuis Groningen hebben we nu een fantastische oplossing, waarbij het voor retailers goedkoper wordt om online zichtbaar te zijn.”



‘Je hoeft nu niets meer via Bol.com te kopen’

Bijzonder is de samenwerking tussen het Warenhuis (Zupr) en bezorgdienst Dropper. Oprichter en CEO Jantine Doornbos laat weten dat ze bij Dropper al jaren bezig zijn om de stad bereikbaarder te maken. “Eerst deden we dat met het bezorgen van eten en nu koerieren we ook voor winkels. Binnen vier uurtjes heb je je bestelling in huis. Daar kan een Bol.com niet tegenop”, aldus Doornbos.



Grootse plannen

Eric Bos, voorzitter van de Groningen City Club, ziet veel kansen. “Er zijn nu 45 winkeliers aangesloten bij Warenhuis Groningen, maar er zijn veel meer geinteresseerden. We willen het portal echter goed op orde krijgen en daarom hebben we er voor nu een stop op gezet. Het is zeker onze ambitie om dit concept breder weg te zetten.”



Volgens Eric Bos zorgt Warenhuis Groningen ervoor dat Groningen zich verder kan onderscheiden van andere winkelsteden. “De kracht zit ‘m in de samenwerking. Daar zijn we in Groningen heel goed in. We zetten Groningen beter op de kaart door samen te werken aan retailinnovaties. Daar is dit een heel mooi voorbeeld van. Het leidt hopelijk tot een toekomstbestendige binnenstad.”



‘Ik heb ondernemers lief’

Wethouder Paul de Rook spreekt van een uniek concept voor Nederland en misschien wel de wereld. “Als wethouder Economische Zaken heb je alle ondernemers lief, maar misschien heb ik nét een beetje meer een zwak voor zelfstandige lokale winkeliers. Als Stad wil je zoveel mogelijk bezoekers trekken. Die komen naar een stad met kwaliteir en een uniek winkelaanbod. Die winkels moeten we koesteren en een concept als Warenhuis Groningen verrijkt onze stad. Veel kleinere winkeliers in andere steden spreken uit dat ze kwaad zien in de digitalisering. Ik zeg: het is er nou eenmaal. En dan ben ik blij dat we in Groningen gewoon de uitdaging aangaan en iets bedenken waarmee we ook online de strijd aan kunnen gaan. Dat dit concept dan ook nog bijdraagt aan duurzame stadslogistiek en een versterking van het gemeentelijke startup-beleid, dat is helemaal mooi. Kortom: ik ben er dus ontzettend blij mee!”



Neem alvast een kijkje

Warenhuis.groningen.nl is nu te bezoeken. De eerste drops (bezorgingen) zijn gratis. De initiatiefnemers gaan de komende tijd hard werken aan het vergroten van het aanbod van producten. Winkeliers die ook een plekje willen in Warenhuis Groningen, kunnen zich melden bij de Groningen City Club.