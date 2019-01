Groningen heeft primeur met thuisbezorgservice van Zweedse IKEA-balletjes

Nieuwe services

De samenwerking met Thuisbezorgd.nl sluit aan bij de ambities van IKEA om nieuwe services te testen die passen bij de behoeften van de klant en een digitale en duurzame toekomst.



Stefan Kroes, store manager bij IKEA Groningen: “We willen graag op alle vlakken gemakkelijker en toegankelijker worden voor onze klanten. Onze meubels en accessoires kan je al online bestellen, dus waarom ook niet testen of dit mogelijk is met ons populaire food-aanbod. In Thuisbezorgd.nl hebben wij een goede en betrouwbare partner gevonden, met bezorgers in loondienst die goed verzekerd rondrijden. Een snelle en verantwoorde manier voor het leveren van onze maaltijden in de stad. We zijn erg benieuwd naar de resultaten van deze test. Op basis daarvan bepalen we of we dit verder gaan uitrollen.”



Thuisbezorgd.nl levert alle IKEA bestellingen met een elektrische fiets. “Deze in 2016 gelanceerde bezorgservice is inmiddels de grootste logistieke dienst in Nederland” zegt Joey Bloemendal, Head of Sales van Thuisbezorgd.nl. “Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar vernieuwing en verbreding van ons aanbod en zijn daarom ook zeer enthousiast over deze nieuwe samenwerking met IKEA in Nederland.”



En hoe smaakt dat dan?

En hoe smaken de bezorgballetjes? Prima! Niet anders dan bij IKEA zelf. De redactie van de GIC kreeg woensdagmiddag bezoek van Thuisbezorgd met een doosje warme balletjes. Zware omkoperij natuurlijk, maar om ze nou weg te gooien……