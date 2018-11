Groningen City Club wil ‘meest innovatieve winkelstraat van Nederland’ realiseren

Hij zei dat na afloop van een oriëntatiereis gisteren van de Groningen City Club naar het nieuwe winkelcentrum Leidsche Rijn Centrum. Dat is een groot winkelcentrum in combinatie met een stadswijk nabij Utrecht die eerder dit jaar officieel werd geopend. Dit nieuwe winkelcentrum is het meest innovatieve winkelcentrum van Nederland.

’s Morgens had de Groningen City Club - de vereniging voor ondernemers in de binnenstad - samen met genodigden uit onderwijs en stadsbestuur, al een bezoek gebracht aan een centrum in Amersfoort dat zich richt op innovatie in de retail. Het betreft het Store of the Future, hét retail innovatie lab van Nederland. Dit initiatief van het bedrijf Q&A wil winkeliers laten zien hoe de fysieke winkelomgeving van de toekomst eruit kan komen te zien, met de nadruk op de rol van technologie. In een demonstratie-opstelling werd daar onder meer getoond hoe winkels met behulp van augmented reality, virtual reality of andere nieuwe technologie hun producten kunnen presenteren of verkopen.

‘Het is zeer indrukwekkend hoe hard de ontwikkelingen gaan. Het is ook voor Groningse retailers van vitaal belang om daar kennis van te nemen. Wij willen hen daarbij als vereniging graag ondersteunen. Daarom lijkt het ons een goede zaak wanneer we er vol ambitie tegenaan gaan en proberen om van één van onze winkelstraten echt een toonkamer te maken om te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Daar zouden we ons graag voor willen inzetten, want we willen én moeten als Groningen echt voorop blijven lopen, ook wat betreft innovatie in de retail’, aldus een enthousiaste Eric Bos.