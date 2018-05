Groningen Airport Eelde wil dat luchtverkeer beter wordt verdeeld

Volgens de luchthaven wonen er in het Noorden 1,7 miljoen mensen die jaarlijks goed zijn voor 2,7 miljoen passagiersbewegingen. Dagelijks reizen 5.000 noorderlingen naar Schiphol om een vlucht te halen.



Stijgende vraag en noordelijk aanbod

De vraag naar capaciteit blijft de komende jaren groeien. Groningen Airport Eelde kan zonder aanpassingen van het luchtruim of het luchthavenbesluit circa 7500 vliegbewegingen extra afhandelen. Dit is 75 procent van de het maximaal aantal vluchten dat is toegestaan voor het toekomstige Lelystad Airport.



“Door de goede bereikbaarheid van Groningen Airport Eelde, het dichtbij en goedkoop parkeren, de korte inchecktijden en korte wachttijden profiteert ook de reiziger vanuit andere delen van Nederland, bijvoorbeeld Zwolle, Deventer, Apeldoorn of Hengelo van een kortere totale reistijd”, aldus de luchthaven in een statement. “Maar ook steeds vaker zien we passagiers die van verder weg zoals Noord-Holland of de Flevopolder via Groningen Airport Eelde reizen”.



Bovendien heeft een betere verdeling volgens Groningen Airport Eelde ook bijkomende voordelen: de druk op het wegennet rondom de Randstad neemt af.