Groningen Airport Eelde schrijft eindelijk zwarte cijfers

Groningen Airport Eelde heeft over 2017 een positief bedrijfsresultaat gehaald. Dat heeft luchthavendirecteur Marco van de Kreeke laten weten bij BNR Nieuwsradio. Hoe hoog de winst is, wilde hij nog niet zeggen. Maar het gaat volgens Van de Kreeke wel goed met de luchthaven.

Reden voor de winst is dat de aandeelhouders de kosten voor bijvoorbeeld de brandweer voor hun rekening nemen. Deze flinke kostenpost kwam voorheen nog voor de rekening van de luchthaven. Daarom kwamen ze tekort op de exploitatiekosten.



De aandeelhouders, waaronder de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo, hebben ook aangegeven te gaan investeren in de luchthaven, die daardoor meer vluchten zou kunnen binnenhalen.



De luchthaven zet nu in op een verdubbeling van het aantal passagiers. Die groei moet bij andere luchthavens vandaan komen. Volgens Van de Kreeke kan de luchtvaart efficiënter worden ingedeeld en moet Eelde als regionale luchthaven kunnen profiteren van de drukte op luchthavens als Schiphol en Eindhoven.