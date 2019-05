GroenLinks blijft PvdA bij verkiezing Europees Parlement in gemeente Groningen nipt voor (voorlopige uitslag)

Beide linkse partijen groeiden ook flink sinds de vorige verkiezingen. GroenLinks had toen maar 13,69 procent van de stemmen, terwijl PvdA in 2014 nog 14,03 procent van de stemmen kreeg.



De VVD (11,06 procent), D66 (9,37 procent) en CDA (6,43 procent) maken de top-5 compleet. Forum voor Democratie kreeg in de gemeente Groningen 6,38 procent van de stemmen.



D66 bleek de grote verliezer, want zij hadden in 2014 nog 21,26 procent van de stemmen. Ook de SP verloor flink: van 10,71 procent naar 4,56 procent van de stemmen.



De definitieve opkomst voor de Europees parlementsverkiezing in de gemeente Groningen bedraagt 47,4%. Dat is veel hoger dan in 2014, toen de uitkomst uitkwam op 40,45 procent (inclusief opkomst in Haren en Ten Boer). In de gemeente Groningen mochten dit jaar 178.998 mensen hun stem uitbrengen.



Het gaat om een vrij nauwkeurige voorlopige uitslag op grond van tellingen op partijniveau. De uiteindelijke uitslag kan hier nog iets van afwijken. Het gemeentelijk stembureau stelt op maandag 27 mei de definitieve uitslag van de gemeente Groningen vast.