Gratis exemplaar Waddenspecial National Geographic

Onder de noemer ‘Schoonheid van de Wadden’ is er in de special aandacht voor onder andere de Waddeneilanden, de kwelders, de dijken en verdwenen dorpen. De special is in nauwe samenwerking met de redactie van National Geographic samengesteld en door ecoloog en filmmaker Ruben Smit grotendeels voorzien van beeldmateriaal.



Het eerste exemplaar werd afgelopen vrijdag uitgereikt aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten. Dat gebeurde op een conferentie in Leeuwarden, waar werd gesproken over bescherming en beheer van de Waddenzee.



De special wordt vandaag, dinsdag, als bijlage bij de normale uitgave van National Geographic, bij ruim 42.000 adressen in Nederland bezorgd. In juni krijgen de 17.000 lezers van National Geographic Traveler het boekje bezorgd. Geïnteresseerden die geen abonnee zijn maar wel een exemplaar willen bestellen, kunnen een exemplaar aanvragen via deze link.