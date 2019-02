Graafwerkzaamheden leggen deel historische Helperlinie bloot

Het Groningse verdedigingwerk was bij de bouw een revolutionaire combinatie van grachten en uitstekende lunetten (driehoekige bastions). Dit ‘Nieuw Nederlands Stelsel’ is later op meer plaatsen toegepast, maar de Helperlinie was het eerste verdedigingswerk in zijn soort. Omdat het half verdiept in de grond werd aangelegd, zagen eventuele aanvallers vanuit het zuiden alleen een flauwe helling. Als zij daaroverheen zouden trekken, kwamen ze onverwacht in een droge gracht terecht met tegenover zich een hoge gemetselde muur waarachter de verdedigers zitten (zie de afbeelding hieronder).