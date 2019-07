Bijdrage 30.000 euro voor Groningse game basisonderwijs van Google

Het Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC) heeft van Google een bijdrage van € 30.000 ontvangen voor het project Van Old noar Jong. Het doel van dit project onder leiding van RUG-hoogleraar Martijn Wieling is het (door)ontwikkelen van een digitale onderwijsgame voor het Gronings. Het Community Grants Programma van Google Eemshaven heeft als doel lokale initiatieven te ondersteunen die zich onder meer richten op educatie, techniek, duurzaamheid en het vergroten van de participatie van lokale inwoners.

Pilotversie



Het project Van Old noar Jong is voortgekomen uit een vraag van Dorpsbelangen Zandeweer, Eppenhuizen en Doodstil over de mogelijkheden tot stimulering van het Gronings bij kinderen. In samenwerking met Dorpsbelangen Zandeweer, Eppenhuizen en Doodstil is vervolgens het idee voor de onderwijsgame Van Old noar Jong ontstaan. De bedoeling van deze game is om basisschoolkinderen op een laagdrempelige en moderne manier in contact te brengen met het Gronings. Door middel van interviews die begin dit jaar zijn afgenomen door de onderzoekers konden bewoners van Zandeweer, Eppenhuizen en Doodstil zelf aangeven welke woorden ze aan de volgende generatie wilden doorgeven en waarom. Daarna werden voor de populairste woorden (zoals ‘kopstubber’, en ‘bragel’) korte Groningse verhaaltjes geschreven door Kunny Luchtenberg. Deze verhaaltjes werden vervolgens voorgelezen door streektaalsprekers uit Zandeweer. Zowel de geschreven als gesproken teksten worden gebruikt in de onderwijsgame.

Vervolg



De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de ontwikkeling van een eerste pilotversie van de onderwijsgame. Het luisterdeel van de applicatie – ontwikkeld door leerlingen Game Architecture & Design van het Alfa College – is zo goed als gereed. Met de bijdrage van Google kan de onderwijsgame naar verwachting volledig afgemaakt worden, zodat leerlingen de game kunnen gebruiken om op een laagdrempelige manier in aanraking te komen met alle aspecten van het Gronings: luisteren, lezen, spreken en schrijven. Naast het afronden van de game is het de bedoeling om de onderwijsgame aan te bieden in circa 20 plaatsen in de provincie Groningen. Bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur, Martijn Wieling: “Wij roepen daarom bij deze alle dorpsverenigingen met hart voor de streektaal op om zich bij ons aan te melden voor dit project.”

CGTC



Sinds 2016 werken de Rijksuniversiteit Groningen en de belangrijkste provinciale organisatie op het terrein van Groningse taal en cultuur, het Huis van de Groninger Cultuur, samen op het terrein van onderwijs in, promotie van en onderzoek naar Gronings immaterieel erfgoed. De gezamenlijke koepelorganisatie draagt de naam Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC). CGTC wordt ondersteund door de provincie Groningen en heeft als missie als steuninstelling activiteiten op het terrein van Gronings immaterieel erfgoed (taal, cultuur, identiteit) te starten en te faciliteren.