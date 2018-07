Glimina Chakor beoogd lijsttrekker GroenLinks Groningen

Glimina Chakor is kandidaat voor het lijsttrekkerschap van GroenLinks Groningen voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Glimina Chakor is sinds 2014 raadslid voor GroenLinks in Groningen. Zij is als enige voorgedragen voor het lijsttrekkerschap.

Glimina Chakor: “Ik ben bijzonder blij en vereerd met mijn voordracht als lijsttrekker voor GroenLinks Groningen en ik kan niet wachten om aan de slag te gaan voor een groener, socialer en progressiever Groningen.”

Glimina Chakor werkte eerder als maatschappelijk werker bij de MJD. In 2012 won ze de publieksprijs voor sociaal werker van het jaar. Momenteel werkt ze als onderzoeker bij Veilig Thuis Groningen.

Als raadslid houdt Glimina Chakor zich onder andere bezig met sociale zaken en werkgelegenheid, jeugdbeleid, emancipatie, integratie & minderheden. Diversiteit in al haar facetten is haar grote drijfveer.

Op 19 juli stemmen de leden van GroenLinks Groningen over de lijsttrekker en over de rest van de lijst. Afdelingsvoorzitter Afke Bodewits: “De kandidatencommissie heeft gesprekken gevoerd met kandidaten en een advies per blok opgesteld. Het bestuur heeft deze adviezen nu aan de leden gestuurd. De leden zijn nu aan zet om de uiteindelijke lijst vast te stellen. Ik heb er alle vertrouwen in straks een sterke diverse lijst te kunnen presenteren met zowel ervaren krachten als nieuw talent, met een goede mix van jong en oud en met kandidaten uit zowel stad, Haren en Ten Boer.”

Voor de hoogste kopplaatsen (plek 2-5) adviseert de kandidatencommissie de volgende personen (in alfabetische volgorde): Jasper Been, Femke Folkerts, huidig fractievoorzitter in Groningen Benni Leemhuis, en de huidige fractievoorzitters van respectievelijk Haren en Ten Boer, Hans Sietsma en Mirjam Wijnja. Voor de plekken 6 – 12 adviseert de commissie ook: Philip Broeksma, Petra Brouwer (huidig raadslid Groningen), Martijn van der Glas (huidig raadslid Groningen), Jeffry van Hoorn, Ceciel Nieuwenhout, Nick Nieuwenhuijsen, Lieke Schoutens en Jan Visser.