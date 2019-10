Gestolen fiets van Dropper terecht; kar nog spoorloos

De bakfiets van Dropper, die maandagmiddag gestolen werd in de Gelkingestraat in de stad, is teruggevonden op het Wielewaalplein.

De fiets werd gevonden door een oplettende burger. Om wie het gaat is niet bekend, maar hij of zij kan rekenen op een gratis maaltijd.



Een bezorger leverde maandagmiddag een pakketje af in de Gelkingestraat. Terwijl hij binnen was, ging een dief er met de cargobike vandoor.



De fiets is terug, maar van de witte laadbak ontbreekt nog elk spoor.