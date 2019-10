Gemeenteraadsleden: 'Minder auto's en meer fietspaden in Stadspark'

Twee Groningse raadsleden pleiten er vandaag in de gemeenteraad voor om minder autoverkeer toe te staan in het Stadspark. Afritten in het Stadspark trekken nu nog te veel snelrijdend autoverkeer aan. Betere fiets- en wandelverbindingen en minder autoverkeer maken het park volgens Tom Rustebiel (D66) en Jan Pieter Loopstra (PvdA) een stuk aantrekkelijker en veiliger.

Minder autoverkeer in het Stadspark. Dat bepleiten PvdA en D66 in de gemeenteraad. De partijen vinden het gek dat de autobereikbaarheid van het park beter is dan voor fietsen en voetgangers en zien dat graag anders.

D66-raadslid Tom Rustebiel: ‘We zouden graag zien dat meer inwoners ons prachtige Stadspark gaan gebruiken. Betere fiets- en wandelverbindingen en minder autoverkeer maken het park een stuk aantrekkelijker en veiliger.’

De PvdA steunt het pleidooi van D66, want beide fracties trekken al een tijdje samen op en vroegen om een nieuwe Stadsparkvisie. Jan Pieter Loopstra, raadslid van de PvdA: ‘De afritten naar het Stadspark zorgen voor veel verkeer, parkeeroverlast en hoge snelheid in het park, omdat de wegen geen obstakels hebben.’

De fracties snappen dat het probleem taai is en vragen het college om samen met parkgebruikers, zoals sportverenigingen, oplossingen te zoeken. De nieuwe visie voor het Stadspark gaat echter over meer dan verkeer.

Loopstra: ‘Het Stadspark kan op sommige plekken best meer reuring gebruiken, het park kan en mag meer gebruikt worden. Het heeft zoveel te bieden.’

Rustebiel: ‘Tegelijkertijd is het natuurlijk niet de bedoeling dat we het park plat gaan treden. Deze nieuwe visie is juist ook een kans om te kijken of we in delen van het Stadspark bijvoorbeeld de biodiversiteit juist kunnen verbeteren.’