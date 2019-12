Gemeente neemt maatregelen voor veilige jaarwisseling

De gemeente Groningen neemt in de aanloop naar de jaarwisseling een aantal maatregelen om oud en nieuw veilig en probleemloos te laten verlopen. Zo zijn er tijdens de jaarwisseling net als vorig jaar tien vuurwerkvrije zones in Groningen.

Het gaat om gebieden rond ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, begraafplaatsen en kinderboerderijen. Ook in het uitgaansgebied in de binnenstad mag geen vuurwerk worden afgestoken. De gemeente wil hiermee in deze zones mens en dier beschermen tegen het gevaar, de schade en de overlast van vuurwerk.



Bewustwording



De tien vuurwerkvrije zones worden gemarkeerd met borden. Buitengewoon opsporingsambtenaren en beveiligers houden er toezicht. Ze spreken mensen aan die zich niet aan het vuurwerkverbod houden en tonen de plekken waar vuurwerk wel mag worden afgestoken.



De gemeente zegt bovendien dat er waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van “beschikbare bestuurlijke sancties” om mensen die over de schreef gaan aan te pakken. Het gaat dan om gebiedsverboden, schriftelijke waarschuwingen en gesprekken met ouders. Zo heeft burgemeester Schuiling besloten om de woning aan de Oosterhamrikkade waar 29 november grondstoffen voor vuurwerk werd aangetroffen, tijdelijk te sluiten.