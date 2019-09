Grote bezuinigingen bij Gemeente Groningen – 35 miljoen per jaar te kort

De gemeente Groningen maakt zich grote zorgen over haar financiële situatie. Omdat de gemeente taken van het Rijk heeft overgenomen, maar het Rijk daar onvoldoende geld tegenover heeft gesteld, stevent Groningen af op een jaarlijks tekort van 35 miljoen euro.

Dat zegt de Groningse wethouder Paul de Rook (D66) van financiën vandaag tegen het Dagblad van het Noorden. De Rook heeft samen met wethouder Paul Depla van Breda en Willem-Jan Stegeman van Amersfoort een beroep op het kabinet om meer geld beschikbaar te stellen aan gemeenten in Nederland.

De gemeenten zijn de afgelopen jaren veel werkzaamheden gaan verrichten die eerst door het Rijk werden gedaan, zoals jeugdzorg of sociale taken. Maar ze kregen daardoor minder geld dan waar ze op hadden gerekend.

Volgens de gemeenten is het merkwaardig dat het Rijk 10 miljard euro overhoudt, maar dat gemeenten – waaronder grote als Leeuwarden, Nijmegen, Enschede, Assen of Emmen, geld te kort komen. Daarom roepen De Rook en andere wethouder van grote steden het Rijk op om gemeenten meer geld te geven.

Bezuinigingen

Maar ondertussen wordt er bij de gemeente Groningen al ernstig nagedacht over mogelijke bezuinigingen, mocht het Rijk niet aan de wensen van de gemeenten tegemoet komen. Want dan zal het jaarlijkse tekort van 35 miljoen moeten worden aangepakt, en dat zou kunnen betekenen dat zwembaden of bibliotheken in de gemeente Groningen moeten sluiten