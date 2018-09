Gekkenhuis rond flitsbezoekje van Max Verstappen aan Groningen

Verstappen werd op het podium geinterviewd en reed twee rondjes in een simulator. Hij was binnen een half uurtje ook weer weg, maar dat deerde de fans niet. Max is de status van superster bijna voorbij. Slechts hem van dichtbij zien is voor velen al genoeg.



Een groot deel van de fans nam nog even een kijkje in de nieuwe supermarkt en een tijdelijke Max Verstappen-fanstore. Beiden vielen in de smaak!