Geen Peerdespul, maar Hullabaloo op Groningens Ontzet

Er is al jaren een roep tot een meer moderne viering van het Groningens Ontzet. Die staat op dit moment vooral nog in het teken van paardenkeuring op de Ossenmarkt, het Groningens Ontzet, een jaarlijkse taptoe en de afsluitende vuurwerkshow.



Vorig jaar was de eerste editie van Hullabaloo op de Drafbaan. Op vrijdag en zaterdag 30 en 31 augustus waren er optredens van onder andere Craig David, Blof, Duncan Laurence en De Jeugd van Tegenwoordig. Ondanks dat er veel gratis kaarten waren weggegeven, sprak de organisatie van een goede eerste editie. Met de verplaatsing van het festival naar 28 augustus draagt het festival een bijdrage aan de viering van het Groningens Ontzet.



De voorzitter van de Vereeniging voor Volksvermaken Groningen laat op Sikkom weten dat er dit jaar inderdaad geen Peerdespul is op de Drafbaan, maar dat dit niet betekent dat de paarden uit het feestprogramma verdwijnen. Zo wordt de paardenkeuring op de Ossemarkt uitgebreid en kunnen er zelfs elementen van Peerdespul aan worden toegevoegd.



Het lijkt nog een beetje onduidelijk of de combinatie van Hullabaloo en Groningens Ontzet ook in de komende jaren blijft bestaan. Het festival vond in 2019 plaats op vrijdag en zaterdag en toevallig is dat dit jaar dus ook op 28 en 29 augustus. Er is overigens nog niks bekend over de lineup van Hullabaloo.