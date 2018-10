Gasunie en Engie willen waterstoffabriek bouwen in het Noorden

De fabriek krijgt een zogeheten elektrolyser. Die gebruikt elektriciteit om water te scheiden in zuurstof en waterstof. De nieuwe fabriek zou een vermogen krijgen van 100 megawatt en dat is veel meer dan de grootste Europese fabriek (10 megawatt) die nu al draait. Uiteindelijk zou de nog te bouwen fabriek van Gasunie en Engie een capaciteit moeten krijgen van 100 megawatt, maar daarvoor moet de techniek worden verbeterd.



Waterstof kan een belangrijke rol gaan spelen in de energietransitie. Zo kan het elektriciteit omzetten in waterstof. Dat is vooral handig op momenten dat het hard waait en er dus een overschot aan elektriciteit is. Waterstof dient als brandstof voor waterstofauto’s.



De Eemshaven lijkt de perfecte locatie te zijn voor de nieuwe fabriek. Engie er een windmolenpark en ook de stroom van windpark Gemini komt er aan land. Ook is er een aansluiting op een bestaand gasnetwerk dat ook voor waterstof kan worden gebruikt. Volgens beide bedrijven is er echter nog geen keuze gemaakt voor een locatie.



Met de bouw van de fabriek is een investering van 50 tot 100 miljoen euro gemoeid.