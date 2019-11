Forum Groningen trekt 12.000 bezoekers tijdens eerste avond en nacht

Om klokslag vijf uur werd het Forum geopend door talkshowhost Tim den Besten en Forum-directeur Dirk Nijdam. Meteen daarna gingen de deuren van het cultuurcentrum open voor de inwoners van de stad Groningen.



Vrijwel de hele avond stond er een lange rij voor het gebouw. Bezoekers werden in groepen binnengelaten. Uiteindelijk telde het Forum tussen 17.00 en 24.00 uur meer dan 9.000 bezoekers. 's Nachts kwamen daar nog een paar duizend bezoekers bij. De teller stond zaterdagochtend om 08.00 uur op 12.000 bezoekers. Het gebouw was echter ook in de nachtelijke uren open.



De opening van het Forum wordt gevierd met een groot feest voor de inwoners van de Stad. Zaterdagochtend stond er een ontbijt op het programma. “Het is nu alweer flink druk”, zei een woordvoerster van het Forum rond 10.00 uur.



In de middag komen een groot aantal bekende schrijvers naar het Forum. Bezoekers kunnen zich in exoskeletten laten hangen en zich laten bewegen op Duitse technomuziek. Er zijn filmvoorstellingen en het dakterras is open.



Vanaf zondag is het Forum overigens 365 dagen per jaar geopend. We maakten een verslag en een fotoreportage van de opening.