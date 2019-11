Forum zet Groningen op de kaart als wereldstad (ODE AAN HET FORUM MET FOTOREPORTAGE)

Een rondje Forum. Veertien roltrappen. Nog geen boek kunnen lenen. Storyworld nog dicht. De expositie nog niet eens open. Maar wel een biertje drinken in NOK. VR-brilletje op. Genieten van het fantastische uitzicht op het dak. Nog een rondje roltrap. Bekenden tegenkomen en weer een biertje drinken. Niet naar huis willen. Toch naar buiten lopen. Foto’s maken van de buitenkant en toch in de bus stappen. Thuiskomen, slapen en dromen over het Forum.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Door Matthijs van Houten



Forum Groningen is open. Met een ‘bang’! Duizenden en duizenden Stadjers kwamen vrijdagavond naar het bijzondere gebouw aan de Nieuwe Markt. Voor een eerste impressie van de nieuwe huiskamer voor Stadjers, Ommelanders en buitenlui. En wat was het een succes. Geen chagrijnig gezicht. Alleen maar blije mensen, die op elke verdieping weer in een nieuwe verbazing terecht kwamen. Het Forum Groningen heeft Groningen vrijdag per direct op de kaart gezet als wereldstad. Vind je dat wat overdreven? Ben je er al geweest? Lees even verder en check op z'n minst ons foto-album van de opening.



Lullig podium

Klokslag 17.00 bestijgt Forum-directeur Dirk Nijdam – al de hele week de rust zelve – een bescheiden en lullig podiumpje aan de kopse kant van het Forum. Wat zal hij hebben gedacht? Recht voor hem wordt nog keihard gewerkt aan het Westcord Hotel en Merckt. Iets meer dan 200 mensen staan voor z’n neus. ‘Komt dit wel goud?’ Niet de Koning kwam het Forum openen. Nog niet eens de Commissaris van de Koning. Burgemeester Koen Schuiling staat – samen met wethouder Paul de Rook – iets verderop. In de schaduw van het Forum. Nee: de opening is van het volk.



Na een korte introductie van Bram Douwes, die nog het meest koninklijke tintje verzorgt (want hij heeft ooit een paar woorden gezegd tijdens Koningsdag), daalt een astronaut vanaf het dak naar beneden. Het zou Tim den Besten zijn, de pionier die als boegbeeld van het Forum is ingezet. Nou: Tim zit niet in het pak, maar we horen z’n stem die per verdieping nog even kort vertelt wat er in het Forum allemaal te doen is. Dirk lacht.



Het duurt maar kort. De astronaut daalt af en hij wordt verwisseld met de échte Tim. Vanaf het dak vliegen vuurwerk en lichtstralen de lucht in. De vlag wordt geplant. Een kort praatje van de notabelen en dan mogen we. Met z’n allen – als het volk, want de pers moet maar meegaan in de meute – het Forum in. Zonder hotemetottemen. Lekker als Stadjers ronddwalen in het gebouw, waar we nog heel vaak gaan komen. Want het Forum, dat past als een gegoten jasje. Of jurkje. Of wat dan ook….

Lange rijen

Hoe later het vrijdagavond wordt, hoe langer de rijen. De Stadjers lijken het gebouw nu al in de armen te sluiten. Die smerige pukkel in het historische stadscentrum: wat lelijk. Dat was de tendens. Vooral bij zurige oudere mensen, overigens. Groningen is een jonge stad. Met pionierende en jonge mensen. Mensen die bij het eerste referendum over het Forum niet eens mochten stemmen. Jonge mensen, die nu de dienst uitmaken in Stad. Gelukkig maar… Want Groningen is met het Forum andere steden een stap voor. Met dank aan alle pioniers die hebben doorgezet!



FAN-TAS-TISCH

Als journalist was ik al een paar keer in het Forum geweest. Toen het hoogste punt net was bereikt in februari 2017. Met veertig journalisten in een krakkemikkige bouwlift. Vervolgens een klein laddertje op naar wat nu een geweldig dakterras is. Blauwbekkend in sneeuw, regen en wind en nog niet wetende hoe de invulling van het gebouw precies ging zijn. Een jaartje later mochten we weer naar binnen: alle roltrappen waren nog bedekt met plastic. De bamboe-trap was net bekleed. Ja…. Leuk….. Afgelopen dinsdag kregen we een rondleiding in het Forum dat voor 90 procent klaar was. Verdorie. WAUW! Wat is dit Forum FAN-TAS-TISCH!



Op de begane grond vind je de mooie Groningen-store en toegang naar de multifunctionele Rabobank-zaal, waar tijdens de opening 12 mensen zich in exoskeletten door elkaar laten schudden op keiharde Duitse techno (RAARRRRR). Een verdieping hoger is er alle plek voor kids en een kiosk. Hier ga ik echt snel met een bakkie pleur een krantje lezen. Als er plek is, tenminste.



Een roltrapje verder word je al beloond door een prachtig lijnenspel van ramen, pleinen en roltrappen. Met – waar je ook kijkt – een nieuw prachtig uitzicht. De Stadjers die in het eerste uur het Forum bezoeken, kijken hun ogen uit. De roltrappen en het steeds veranderende uitzicht zijn voor mij geen verrassing, maar nu je overal mensen ziet, krijgen de ruimtes een nieuwe en extra dimensie. En dan was ik nog voorbereid. Het valt me mee dat er vrijdagavond niemand van verbazing een trap is afgekletterd.



Biertje

Voor je het weet, sta je op het Filmplein: de uitvalsbasis van het arthouse cinema. Tijd voor een pilsje, zo vonden ook wethouder Paul de Rook en Forum-directeur Dirk Nijdam. De Stadjers staan inmiddels – een uurtje na de opening - in de rij voor een plekje op de roltrap. Op het filmplein wordt lekker gedronken door ouders, terwijl hun kids zich tegoed doen aan VR-brillen en krantenarchieven.



Tijd om verder te gaan. Via de bieb-ruimtes en smartlabs richting NOK en het dak. Het toetje. De kers op de slagroom. Een horeca-concept dat z’n weerga in Stad nog niet kent. Al zou je het interieur toepassen in een dichte doos zonder ramen, dan was het al indrukwekkend. Nu kijk je echter met je biertje en borrelplank vanaf de 10everdieping door het raam over Stad. Vanuit het hart van Groningen. Een fantastisch uitzicht dus. Een absolute hotspot!



Toch maar het dak op voor een kijkje. Als je nog niet overtuigd was van de schoonheid van het Forum, dan kun je er nu niet meer omheen. Waar je ook kijkt: Groningen is indrukwekkend vanaf deze plek. Hier gaan heel veel Stadjers nog ontzettend veel gelukkige uurtjes doorbrengen. Man oh man: mooier dan deze plek gaat het gewoon niet worden. Helemaal niet als in de zomer…….