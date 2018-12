Mattias Gijsbertsen als formateur aan de slag met links college

De fractievoorzitter van GroenLinks in Groningen, Glimina Chakor, maakte dat woensdagmiddag bekend tijdens een debat over het advies van informateur Ineke van Gent (GroenLinks) in de beoogde gemeenteraad, die formeel op 2 januari volgend jaar wordt geïnstalleerd.



GroenLinks werd bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen met elf zetels de grote winnaar. In totaal krijgt de gemeente Groningen, die in het nieuwe jaar fuseert met Haren en Ten Boer, straks 45 zetels. D66 was de grootste partij in Groningen, daalde van negen naar vijf zetels.



GroenLinks, de PvdA en D66 vormen nu samen met de VVD het college. In het nieuwe college wordt de huidige coalitiepartij VVD ingeruild voor de ChristenUnie. De huidige VVD-wethouder Joost van Keulen liet weten dat ,,onverstandig en teleurstellend” te vinden. Ook de SP is teleurgesteld dat ze buiten de coalitieonderhandelingen zijn gehouden. Volgens informateur Ineke van Gent is een coalitie van GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie echer de meest stabiele optie.



Mattias Gijsbertsen is sinds 2014 wethouder in de stad Groningen. Voor de verkiezingen liet hij al weten kandidaat-wethouder voor z’n partij te zijn.