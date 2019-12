Floor is de nieuwe kinderburgemeester van Groningen

Floor wil graag dat arme kinderen kunnen sporten. Ze wil meehelpen dat ze iets bereiken. “Maar het belangrijkste is dat ik gewoon iets goeds voor Groningen wil doen”, zegt ze.



De kinderburgemeester is een initiatief van de gemeente Groningen om kinderen een duidelijkere stem te geven en ze mee te laten denken en praten over wat zij belangrijk vinden in de gemeente Groningen. Gijsbertsen: “De kinderen zelf leren er veel van, maar wij als volwassenen leren er ook veel van. Mooi om te zien dat we zo de ideeën van kinderen een plek kunnen geven.”



De kinderburgemeester treedt vanaf januari in functie. Zijvergezelt burgemeester en wethouders tijdens representatieve taken en verricht ceremoniële taken, bijvoorbeeld tijdens openingen en evenementen. Zij is ook de voorzitter van de Raad van Kinderen. Daarbij krijgt Floor de kans om zelf activiteiten te organiseren om haar verkiezingsbelofte waar te maken.



Vorig jaar werd Jouayria gekozen tot kinderburgemeester van Groningen. De loco-kinderburgemeester is Amy. Hun ambtstermijn zit er eind december op.