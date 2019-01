Finalisten fotowedstrijd 'Dit is Groningen' bekend: digitale stembus geopend

Schaatsers op het Hoge der A, het noorderlicht gezien vanuit Lauwersoog, het weidse polderlandschap bij de Dollard of de brug bij Aduarderzijl: dat en meer komt langs in het rijtje van tien genomineerde foto's.



De tien finalefoto's krijgen allemaal een plekje in de tentoonstelling ‘Dit is Groningen’, tot volgend jaar februari in het provinciehuis. De 1e prijs is een waardebon van 500 euro voor fotomaterialen, de 2e prijs is een waardebon van 250 euro en 3e prijs is een bon van 100 euro voor fotomaterialen. Deze prijzen zullen op 15 februari worden uitgereikt door René Paas (commissaris van de Koning).



