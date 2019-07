Felle brand legt massagesalon Oliemuldersweg in de as

Een felle brand heeft gisteravond laat een massagesalon aan de Oliemuldersweg in de as gelegd. Veertig huizen in de omgeving moesten uit voorzorg worden ontruimd.

De brandweer rukte met groot materieel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, is er een NL Alert verstuurd waarin omwonenden opgeroepen werd de ramen en deuren gesloten te houden.



Rond 01.00 uur vannacht was de brand onder controle. De bewoners van de veertig woningen aan de Hortensialaan, het Damsterdiep en de Oliemuldersweg mochten daarop weer naar huis.



De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De gemeente heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar mensen terecht kunnen met vragen over de brand: 14 050.

Foto's: Rieks Oijnhausen