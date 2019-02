FC Groningen presenteert Mark-Jan Fledderus als opvolger Ron Jans

In de functie van technisch directeur volgt de in Coevorden geboren Fledderus komende zomer zijn voormalige coach Ron Jans op. Fledderus werkt sinds 1 maart als technisch directeur bij Heracles Almelo, de club waar hij in 2017 zijn carrière als speler afsloot.



De perspresentatie van Fledderus is vanmiddag vanaf 16.00 uur live te volgen via FC Groningen TV.