FC Groningen huurt Japanse middenvelder van Manchester City

Volgens FC Groningen-directeur Hans Nijland is Itakura, die zowel op het middenveld als achterin uit de voeten kan, een goede bekende van FC Groningens smaakmaker Ritsu Doan. De twee speelden samen in verschillende nationale jeugdselecties.



Itakura is tot zover de vierde aanwinst van de FC in het winterse transferwindow. Eerder werden Iliass Bel Hassani (AZ), Thomas Bruns (Vitesse) en Kaj Sierhuis (Ajax) aan de selectie van trainer Danny Buijs toegevoegd. Tijdens de presentatie van je Japanner sloot Nijland niet uit dat de selectie nog verder wordt uitgebreid voordat op 31 januari de transferdeadline verstrijkt.