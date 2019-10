Favoriet voor zege 4 Mijl is zoek

De organisatie zou Gebremeskel oppikken op de luchthaven. Hij verscheen echter niet in de ontvangsthal. De naam van de atleet is nog opgeroepen, maar de organisatie ging met lege handen weer naar huis.



Racedirector Elske Dijkstra denkt dat hij mogelijk zijn vlucht heeft gemist of dat hij vertraging heeft opgelopen. De organisatie van de 4 Mijl probeert contact te krijgen met zijn manager of de atleet zelf. Dat is lastig, want deze atleten hebben vaak zelf geen telefoon bij zich.



Vooralsnog gaat de 4 Mijl-organisatie er vanuit dat Gebremeskel zich nog in Groningen meldt en zondag aan de start staat van de 4 Mijl. Daarin geldt de atleet, die tijdens de Olympische Spelen in 2012 tweede werd op de 5000 meter, als één van de favorieten. Hij is in ieder geval de concurrent van Davis Kiplangat, die in 2018 de 4 Mijl won.