Extra overlast van geluid en trillingen bij Vrijheidsplein

Aannemerscombinatie Herepoort is in de nacht van maandag op dinsdag begonnen met het verwijderen van geluidsschermen bij het Vrijheidsplein. Tijdens voorbereidende werkzaamheden bleek al dat er een andere werkwijze moest worden toegepast. Aanvankelijk wilde de aannemer de palen van de schermen uit de grond trekken, maar het bleek dat de palen dan afbreken. Daarom moeten ze uit de grond getrild worden.



De werkzaamheden vinden ook nog plaats in de nachten van dinsdag en woensdag. Omwonenden kunnen tussen 20.00 uur en 06.00 uur overlast ervaren. De aannemer probeert het extra geluid en de trillingen zoveel mogelijk te beperken.