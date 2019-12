Experienceroom over mensenhandel opent haar deuren in Groningen

De experienceroom sluit aan bij de landelijke actie van 3FM Serious Request: The Lifeline. De presentatoren van 3FM wandelen van 18 tot en met 24 december van Goes naar Groningen om geld in te zamelen voor slachtoffers van mensenhandel.



Bezoekers van de experienceroom ervaren hoe het is om slachtoffer te zijn van mensenhandel. In de vorm van een (no)escaperoom ervaar je gedurende 30 minuten hoe jouw persoonlijke bezittingen worden afgenomen, hoe je tastend in het donker je werk moet verrichten en welke gedachten je hebt.



Ook zijn er slachtoffers van mensenhandel aanwezig om hun verhaal te vertellen, en je mee te nemen in hun wereld. Deze ervaringsdeskundigen worden gespeeld door studenten van de acteursopleiding van het Noorderpoort in Groningen. Hun verhalen zijn gebaseerd op verhalen van echte slachtoffers.



De experienceroom is een initiatief van de zorgcoördinator slachtoffers mensenhandel van MJD en het Noorderpoort. De experienceroom is geopend op vrijdag 20 december en dinsdag 24 december van 13.00-17.00 uur.