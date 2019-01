Er zijn nog steeds kaarten voor Eurosonic én Noorderslag te koop

Op dit moment zijn alleen de kaarten voor Eurosonic op woensdag en de passe-partouts voor heel Eurosonic (woensdag t/m vrijdag) helemaal uitverkocht. De passe-partouts voor Eurosonic en Noorderslag (woensdag t/m zaterdag) zijn nog gewoon te koop. Ook zijn er nog losse kaarten voor Noorderslag op zaterdag.



Tot een aantal jaren terug moest je snel handelen als je naar een van de festivaldagen wilde. Kaarten vlogen binnen enkele uren de deur uit. De laatste jaren loopt het niet meer zo’n vaart. In 2017 was het festival met 17.000 verkochte kaarten nog wel stijf uitverkocht, ook al werden de laatste kaartjes nog in januari van dat jaar verkocht.



Vorig jaar trok het festival iets meer dan 40.000 toeschouwers, maar dat was inclusief de bezoekers van het gratis toegankelijke Eurosonic Air. Het is niet bekend of het festival vorig jaar wél wat uitverkocht.



