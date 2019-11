Er raast een tornado door de Forumgarage

Knalgeel, oceaanblauw en dan weer vurig rood: de hyperkleuren van Wervel kolken en suizen door de Forumgarage. Op woensdag 20 november is de innovatieve LED-sculptuur in de parkeergarage van Forum Groningen onthuld. Wervel is gemaakt door kunstenaar Nicky Assmann, in opdracht van het CBK Groningen. Wethouder Paul de Rook onthulde het kunstwerk dat vanaf volgende week door alle bezoekers van Forum Groningen is te bewonderen. (Foto boven: Knelis).

Turbulentie

Nicky Assmann ontwikkelde specifiek voor de Forumgarage deze 20 meter lange led-sculptuur: Wervel is een verbeelding van turbulentie. Tegelijkertijd is Wervel een metafoor voor de tijd waarin we leven en de dynamiek van Forum Groningen.



De vorm is geïnspireerd op een tornado en volgt de contouren van de architectuur van het Forum. De kleurrijke, gecomponeerde videobeelden zijn gebaseerd op natuurlijke fenomenen als turbulentie en vloeistofdynamica en de wetenschap hierachter. Wervel is even kunstmatig als natuurlijk.



Het CBK Groningen is trots op deze bijzondere toevoeging aan de kunstcollectie van de stad Groningen. Paula Lambeck, directeur CBK Groningen: “Parkeergarages zijn eigentijdse stadspoorten die zich heel goed lenen voor een bijzondere, kunstzinnige ontmoeting. Op deze markante plek onder Forum Groningen hebben we een kunstwerk dat verwondert, prikkelt en een hele sterke relatie heeft met de architectuur en met de pijlers van het Forum als innovatie en wetenschap. Wervel is een fantastisch visitekaartje voor Groningen als Beeldende Kunststad.”​​​​​​​



Kunst en Wetenschap

Met een achtergrond in film en ArtScience combineert Nicky Assmann kunst, wetenschap en cinematografische elementen in haar werk, om zo zintuiglijke ervaringen te creëren. Ze ontwikkelt haar eigen beeldschermen van verschillende materialen, in navolging van expanded cinema. ​​​​​​​



Wervel is ontstaan uit jarenlang onderzoek naar de natuurlijke bewegingspatronen van turbulentie en vloeistofdynamica. Assmann raakte gefascineerd door hoe dat soort patronen zich op de allerkleinste en de allergrootste schaal herhalen: van een storm op Jupiter tot een klein bevroren zeepvlies. Foto’s en video’s van deze natuurlijke fenomenen zijn met behulp van twee, speciaal hiervoor ontworpen videosynthesizers, onherkenbaar vervormd volgens de natuurkundige principes van turbulentie, vloeistofdynamica en reactie-diffusie. De beelden lijken, gecombineerd met de hyperkleuren die zo kenmerkend zijn voor het werk van Assmann, van de 20 meter lange led-sculptuur af te spatten. Wervel is het eerste permanente kunstwerk van Nicky Assmann in de openbare ruimte.​​​​​​​



Wervel is mogelijk gemaakt door Gemeente Groningen en een bijdrage van het Mondriaan Fonds.