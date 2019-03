‘Er gaat niets boven Groningen’ in de top van meest besproken reclameslogans

De slogan ‘Er gaat niets boven Groningen’ staat na dertig jaar nog steeds in de top van meest besproken reclameleuzen. In de ranglijst van topslogans staat Groningen op de vijfde plek. Dat blijkt uit onderzoek van schrijver Jaap Toorenaar, die het nieuwe boek ‘Hoe verzinnen ze het’ schreef over de kracht van sterke reclameleuzen. De NOS maakte een artikel over het boek en haalde daarin ook de Groningse slogan aan.