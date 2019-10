Elf krakers aangehouden na ontruiming

De politie begon om 7 uur vanochtend met de ontruiming van het pand. Daarbij werd assistentie van de ME ingeroepen. Ook de straat werd afgezet.



Er werd tot besloten tot ontruiming over te gaan nadat de krakers deze week meerdere malen was verzocht het pand te verlaten.



De krakers zaten sinds zondag in het pand.



Volgens een van de krakers loopt de noodopvang voor Groningse studenten deze maand ten einde en zijn er onvoldoende huizen voor met name internationale studenten. "Zonder adres kun je geen BSN-nummer krijgen, geen bankrekening en geen baan."



Burgemeester Schuiling riep de krakers woensdag tijdens een raadsvergadering nog op om het pand vrijwillig te verlaten. ‘Ik roep de krakers op nu ze hun punt hebben gemaakt, hun weg te gaan’, zo zei hij. Tegelijkertijd nodigde hij hen uit om over de huisvestingsproblematiek te praten.De krakers waren niet zelf bij de raadsvergadering aanwezig, maar wel een sympathisant die als bemiddelaar zei te fungeren.



Eigenaar Henk Heijkens liet eerder weten dat hij het pand niet zo maar leeg liet staan, maar dat hij er in aan het werk was om het op te knappen. De krakers bestrijden dat en stelden dat hij het pand al twaalf jaar leeg laat staan.