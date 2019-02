Eigenaren Ni Hao voor de rechter in grote fraudezaak

Zes vertegenwoordigers van restaurantketen Ni Hao, met een vestiging in het Stadspark, staan deze week voor de rechter in een grote fraudezaak. Het zestal, waaronder de eigenaren van het bedrijf, wordt verdacht van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen.

De Ni Hao groep kwam in 2011 in opspraak na een inval van de FIOD in twee restaurants en het hoofdkantoor in Tynaarlo. Ni Hao bestierde toen het restaurant in het Stadspark en een vestiging aan het Kattendiep, die inmiddels is gesloten. Verder wordt vanuit Tynaarlo een handelsorganisatie en een hotel- en horeca-inrichtingsbedrijf bestierd.



Volgens de FIOD wordt er sinds 2006 gefraudeerd door Ni Hao. Bij de inval werd voor 950.000 euro aan contant geld gevonden. Ook stuitten rechercheurs op diamanten en sieraden. Volgens Ni Hao zou het gaan om schenkingen van familieleden.



De grote zaak wordt de tijd inhoudelijk behandeld. De rechtbank heeft er meerdere dagen voor uitgetrokken.