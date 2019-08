Eerste NK Eierballen eten tijdens EierbalFestival

De wedstrijd is een kleine knipoog naar de eerste editie van het EierbalFestival, vorig jaar, toen de honger naar eierballen groter bleek te zijn dan het aanbod. ,,Hoeveel eierballen kan een mens eten? Daar zijn we erg benieuwd naar”, leggen organisatoren Dautsen Rosenboom en Saskia Jonker uit. Ze benadrukken dat er dit keer ruim voldoende eierballen zijn voor alle bezoekers.



Aan de eetwedstrijd, die om 15.30 uur van start gaat, kunnen maximaal 10 mensen meedoen. De inschrijving kost 17,50 inclusief toegang tot het festival.



Beste eierbal



Op het programma van het EierbalFestival staat ook een nieuwe editie van de Grote Groninger Eierbaltest. In 2017 won cafetaria Koning de juryprijs en Kwalitaria Jolie de publieksprijs.



Bezoekers kunnen tijdens het EierbalFestival, dat van 12 tot 19 uur duurt, veel verschillende eierballen proeven van cafetaria’s en producenten uit Groningen en omgeving. Verder is er een pubquiz, een workshop eierballen maken en is er Groningse muziek van bands als Steernvanger, The Blind Roofers en VanDeStraat.



De eierballen voor het kampioenschap worden beschikbaar gesteld door horecagroothandel en eierbalproducent Sloots uit Nieuw-Buinen. Toepasselijk, want het bedrijf is voortgekomen uit snackbar Sloots Automatiek, die vroeger in de Oude Ebbingestraat zat en wordt gezien als de uitvinder van de eierbal.