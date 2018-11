Duikers halen drenkelinge uit water bij Hoge der A

Duikers van de brandweer hebben zaterdagnacht na een zoekactie een 45-jarige vrouw uit het water bij het Hoge der A gehaald. Volgens OOG TV is de drenkelinge vervolgens overgebracht naar het UMCG. Tijdens de reddingsactie was de Hoge der A enige tijd afgesloten voor het verkeer.

Nadat de hulpdiensten waren uitgerukt vanwege een melding dat er iemand in het water lag, moesten duikers nog zo'n 15 minuten zoeken voor zij de vrouw aantroffen. Het is niet bekend hoe zij te water is geraakt.



Gedurende de reddingsactie was het Hoge der A enige tijd afgesloten voor het verkeer.