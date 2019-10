Donar voegt Vernon Taylor - oud-speler van Den Bosch - toe aan de selectie

Taylor is geen onbekende in Nederland. Het vorige seizoen speelde hij in dus Den Bosch en afgelopen zomer verkaste hij naar Keravnos in Cyprus. Daar werd vorige week zijn contract ontbonden.



Vernon Taylor speelde eerder al in Polen, België, Bulgarije, Libanon, Finland en in Amerika. Afgelopen seizoen sloot hij in januari aan bij de ploeg uit Den Bosch en maakte gemiddeld 16 punten per wedstrijd. Taylor is een guard die op de 2 en op de 1 positie kan spelen. Een speler met een goed shot en met een sterke drive naar de basket. Taylor zal zo snel als mogelijk is aansluiten bij het team van coach Erik Braal.