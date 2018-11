Doerak, populairste kat van Groningen, krijgt eigen ‘studentenkaart’

De gekte rond ‘Doerak’, de populaire knuffel-kat die dagelijks wordt aangehaald op het Harmonieplein in Groningen, neemt toe.

De Universiteitskrant Groningen meldt dat de kat nu ook een soort collegekaart heeft gekregen. ‘Doeraks eigenaar Ekko Ros plaatste maandag een verzoek op Instagram: een RUG-pasje voor de kat. Ruim 24 uur later kreeg hij antwoord. Doerak kan zich verheugen op zijn eigen studentenkaart.’, aldus de Ukrant.

‘Ik ben best verrast’, zegt Ros tegen de Universiteitskrant. ‘Ik vind het wel grappig hoe de RUG hierop gereageerd heeft. We wisten al dat staf en studenten dol zijn op Doerak, en dit is een grappig soort bevestiging. Nu kan hij al zijn vrienden op andere universiteiten vertellen dat hij ook een eigen studentenpasje heeft.’

Overigens is Doerak niet de enige kat met een collegekaart. Wie even googelt ziet dat op tal van buitenlandse universiteiten ook katten rondlopen met eigen studentenkaarten, de zogenaamde 'university cats'. In het buitenland is zelfs al een Cat University': foto onder van de Facebookpagina Cat University.