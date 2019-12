DJ’s van 3FM Serious Request zetten koers naar stad Groningen

De radio-DJ’s van 3FM Serious Request zijn dinsdagochtend begonnen aan hun laatste etappe van hun wandeltocht. Rond 18.30 uur arriveren ze op de Ossenmarkt in Groningen.

Drie duo’s presentatoren zijn al sinds 18 december aan het wandelen tussen Goes en Groningen. Drie teams van twee presentatoren wisselen elkaar steeds af. Tijdens het lopen maken ze radio. Met de actie hopen ze geld op te halen om jonge mensen te beschermen tegen mensenhandel.



Chequepoint

De DJ’s waren rond 10.00 uur bij Assen. Vanaf daar zetten de lopers koers naar De Brink in Vries, waar tussen 13.00 en 14.30 nog een zogeheten ‘Chequepoint’ is. Vanaf Vries begint de laatste etappe naar Groningen, waar een grote slotshow is.



Tijdens die slotshow wordt de opbrengst van de actie bekend gemaakt. Ook zijn er vana 18.00 uur optredens van Naaz, Merol, Blanks, Roxeanne Hazes en Snelle.



Maandagavond stond de teller van de actie op iets meer dan 935.000 euro. De uitzending van 3FM Serious Request is hier te volgen.